Candela Arizaga pidió que levanten la perimetral a Facundo Moyano La joven declaró ante la Justicia y al salir respondió preguntas sobre embarazo, casamiento y reclamó que se termine la investigación contra su pareja.

Candela Arizaga acudió a la Justicia y reclamó que se termine la medida perimetral que pesa sobre su pareja, Facundo Moyano. Al salir, habló con la prensa y respondió preguntas sobre embazaro, casamiento y su futuro junto al sindicalista.

“Vamos a hacer lo posible para que nos escuchen más. Yo me mantenía bastante oculta, no hablaba. Ahora estoy más tranquila y con ganas de luchar con esto para que se termine de una vez”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la continuidad de la medida judicial. “No logramos entender por qué se sigue sosteniendo la perimetral después de tres meses. Ya pedí tres o cuatro veces que se levante”, sostuvo.

Durante la entrevista, Arizaga también se refirió a su vínculo sentimental con Moyano y reveló que hubo un compromiso entre ellos, aunque prefirió mantener los detalles en la intimidad. “Hubo un compromiso, pero no quiero hablar de lo personal”, señaló.

Consultada por si desea dar el sí, fue sincera: “Obvio que me quiero casar con él, es el objetivo de cualquier pareja que se quiere y se ama”. Por otra parte, aprovechó para desmentir las versiones sobre un posible embarazo.