Charly García fue dado de alta tras su operación de riñón Tras una semana de internación por una intervención en la que le extirparon un nódulo, el músico recibió el alta médica

Después de pasar una semana internado por una cirugía programada, Charly García fue dado de alta. El ícono del rock nacional dejó el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y, según confirmaron, el músico “está muy bien”.

La intervención, que se realizó el pasado martes 21 de abril, tuvo como fin extirparle un nódulo que le habían detectado en un riñón. Desde el entorno del artista, de acuerdo a lo que consignó Clarín, llevaron tranquilidad y aseguraron que el procedimiento salió “todo súper” y que la evolución fue la esperada.

A Charly se le practicó una nefrectomía parcial, que básicamente consiste en remover la parte afectada del órgano sin necesidad de una extracción total. Tras salir del quirófano sin sobresaltos, pasó sus días de recuperación en una habitación común, bajo un “contexto controlado” para seguir de cerca su progreso.

Ante la catarata de rumores, la familia del músico había emitido un comunicado oficial para poner blanco sobre negro: “Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento“.

Finalmente, cerraron el mensaje con un guiño para los fanáticos que estuvieron prendiendo velas por su salud: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.