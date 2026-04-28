Gladys “La Bomba Tucumana” ingresó como nueva participante de Gran Hermano 2026 La icónica cantante tropical sorprendió a todos al sumarse a la edición "Generación Dorada" del reality. Entró para reemplazar a Jessica La Maciel, llevó empanadas tucumanas para sus compañeros y aseguró que el público conocerá su faceta más hogareña.

Las redes sociales y la televisión argentina estallaron este lunes con una noticia totalmente inesperada. Gladys “La Bomba Tucumana” se volvió furor, pero esta vez por un motivo ajeno a los escenarios y la música: la popular cantante se convirtió oficialmente en la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada.

El sorpresivo ingreso de la referente de la movida tropical se dio para ocupar el lugar vacante que dejó Jessica La Maciel, quien en los últimos días decidió abandonar el reality más famoso del país aduciendo problemas personales.

“Mucha gente todavía no me conoce como persona”

Antes de cruzar las puertas de la casa más famosa, Gladys dejó en claro que no va al programa a hacer un simple acto de presencia como figura pública, sino a competir y a convivir como una jugadora más.

En su video de presentación, la artista exclamó una frase que resonó fuerte entre los fanáticos del formato: “Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona. Me gusta la casa, limpiar, cocinar y todavía tengo sueños”. Con estas palabras, “La Bomba” anticipó que tiene la firme intención de participar activamente en el día a día, haciéndose cargo de las tareas domésticas y mostrando un perfil mucho más íntimo y terrenal.

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Un ingreso a puro show, empanadas y guiños a su carrera

Como era de esperarse, su entrada no pasó para nada desapercibida. Fiel a su estilo histriónico y alegre, Gladys caminó por la pasarela hacia sus nuevos compañeros cantando a viva voz el clásico hit “Vivir así es morir de amor”, del recordado Camilo Sesto.

Pero las sorpresas no terminaron en la música. La tucumana ingresó cargando una gran bandeja de tradicionales empanadas de su provincia para compartir con los demás integrantes de la casa a modo de ofrenda de paz. Además, completó su look de ingreso llevando una llamativa valija de color amarillo, en un claro y divertido homenaje a “La pollera amarilla”, el éxito indiscutido que marcó a fuego su carrera artística.