Charly García fue homenajeado en los Premios Gardel y dijo presente virtualmente: “Feliz año nuevo y felices fiestas” El músico fue reconocido con una mención especial que llamaron "Say No More". Además, varios artistas interpretaron algunas de sus canciones. El ídolo del rock nacional no asistió pero envió un video agradeciendo.

Por Redacción - El Ocho 29/05/2024 · 12:02