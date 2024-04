¡Confirmado! El nuevo material discográfico de Charly García se llamará “La Lógica del Escorpión” y se conocerá este año Trascendió una foto del músico firmando un contrato musical para grabar su disco que además tendrá versión en vinilo.

Este jueves Charly García se reunió en su departamento con representantes de la discográfica Sony Music y hubo acuerdo para que el músico saque un nuevo álbum que ya tiene nombre: La Lógica del Escorpión.

Los ejecutivos de la empresa musical se reunieron con la estrella del rock nacional y luego de escuchar las canciones del disco, procedieron a firmar contrato para que en pocos meses el disco esté disponible en vinilo y en plataformas digitales.

Por Sony estuvieron Damián Amato (presidente), Enrique Dordoni (Business Development Director), Nacho Soler (A&R) y Sergio Ponfil (Product Manager). Junto a Charly, su pareja Mecha Iñigo y su asistente personal Tato. Allí confirmaron también que habrá un vinilo de edición limitada, con un llamativo arte realizado por la artista plástica Renata Schussheim.

Según la información recopilada por los fans en las redes sociales, el disco incluiría una nueva versión de Te recuerdo invierno, de la época inicial de Sui Generis. Otro tema sería Rock and Roll Stars, versión en castellano de Do You Want to Be a Rock ‘N’ Roll Star, de The Byrds, que Charly tocó en vivo 2006 en un programa de Juan Alberto Badía y también se habló de una nueva versión de Juan Represión, un tema de Sui Generis que fue censurado y recién se grabó en el 2000 para el álbum del regreso de Sui, Sinfonías para adolescentes.

Además estaría Watching the wheels, de John Lennon, que García había asegurado que iba a conseguir porque era amigo de Yoko Ono, o sino por intermedio del guitarrista Fernando Kabusacki, que tenía llegada a Sean Lennon. Finalmente lo logró.

Vale mencionar que, hace cuatros años, García llamó a los ejecutivos musicales, les dijo que tenía nuevo material y desde entonces estos quedaron a disposición de que el músico termine de “ultimar” detalles. Finalmente, este año, los fanáticos de Charly podrán disfrutar de un nuevo álbum. La última entrega de canciones del artista datan del 2017 cuando editó Random.