Chiche Gelblung se descompensó y fue internado en terapia intensiva El periodista también había sido noticia hace dos semanas, cuando le colocaron dos stents. La noticia se encuentra en desarrollo y se aguarda información oficial de su evolución clínica.

Chiche Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo durante las últimas horas y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva.

Según detalló TN, le hicieron un stent y su estado es delicado, aunque estaría despierto y a la espera de nuevos exámenes en Los Arcos. La periodista Pía Shaw comentó que el conductor se cayó hace 15 días, accidente que le provocó una herida a la que habría decidido no prestarle atención.

La noticia se encuentra en desarrollo y se aguarda información oficial de su evolución clínica.

Chiche había salido hace poco de una internación. A mediados de abril se rumoreó que tuvo un infarto y rápidamente desmintió la información, aunque sí dijo que le colocaron dos stents.

“Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”, explicó al recibir el alta.