Nahuel Pennisi busca homenajear a Mercedes Sosa en Tucumán El reconocido artista argentino visitó la provincia para avanzar en la grabación de un disco y documental inspirado en el legado de la voz más emblemática del folklore nacional.

Las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya e Inés Frías Silva, mantuvieron un encuentro con el cantante argentino Nahuel Pennisi y con Agustín Matus, nieto de Mercedes Sosa, en el marco de un nuevo proyecto artístico y audiovisual que busca homenajear a la máxima referente del folklore argentino y revalorizar su vínculo profundo con Tucumán. El presidente y la vice, estuvieron acompañados en la ocasión por la legisladora Carolina Vargas Aignasse.

La iniciativa contempla la grabación de un disco compuesto por diez canciones interpretadas originalmente por Mercedes Sosa, junto con la producción de un documental que recorre distintos espacios emblemáticos de la provincia ligados a la vida de la artista tucumana.

“Mercedes nació en Tucumán y finalmente terminó siendo de todos. Es una voz que emociona y que admiramos mundialmente”, expresó Pennisi, quien destacó además el fuerte lazo cultural de la provincia con el folklore. “Encontré una tierra que me abrazó desde el principio. Mercedes no podía haber nacido en otro lugar que acá”, agregó el músico.

Por su parte, Agustín Matus subrayó la importancia de acercar el legado de Mercedes a las nuevas generaciones y valoró el trabajo conjunto realizado entre el sector público y los equipos de producción. “La música tiene que seguir, y solo puede hacerlo si se transmite y nuevas generaciones toman la posta del legado”, señaló.

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Durante el encuentro también se destacó el desarrollo de “La Huella de Mercedes”, una propuesta turística impulsada por el ETT que invita a recorrer lugares significativos en la historia de la cantante, como su casa natal, la escuela donde estudió y distintos espacios que marcaron su vida y su obra.

“Cuando hablamos de Tucumán, hablamos de una provincia que tiene todo, y también artistas de talla internacional que reconocen nuestra identidad cultural”, expresó Frías Silva. “La idea es revivir esas huellas que Mercedes dejó en Tucumán y transformarlas en una experiencia para quienes nos visitan”, agregó.

Desde el Ente Tucumán Turismo destacaron que este nuevo proyecto artístico contribuirá a fortalecer y dar visibilidad a este producto turístico-cultural, consolidando a Tucumán como un destino profundamente ligado a la música, la memoria y la identidad argentina.

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Fuente Comunicación Tucumán