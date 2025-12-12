Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio La banda relató cómo se desató el problema cardíaco del cantante en un bar de Palermo.

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf y referente del rock argentino de su generación, se encuentra estable y en proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la información que pudo recabar Teleshow, el músico fue atendido de urgencia y trasladado al Hospital Fernández, donde permanece bajo monitoreo médico con evolución favorable.

El episodio ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando Levinton experimentó un dolor intenso en el pecho mientras se encontraba en un bar en el barrio de Palermo. Según detalló Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”. Crescenti precisó que el llamado de emergencia al 107 permitió la llegada de una ambulancia en siete minutos, lo que facilitó el traslado inmediato del artista al Hospital Fernández para descartar un infarto.

Horas más tarde, la banda emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de su líder: “Durante la noche de ayer, Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, informó el texto publicado en el Instagram de la banda.

