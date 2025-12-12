Preocupación por Joaquín Levinton: fue internado de urgencia tras descompensarse en un bar El cantante de Turf, de 50 años, sufrió un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado de emergencia al Hospital Fernández. El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que el diagnóstico presuntivo es una “descompensación cardíaca”.

El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue internado de urgencia en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación en un bar del barrio de Palermo.

El incidente ocurrió a las 0:42 de la madrugada de este viernes en un local ubicado sobre la calle Dorrego al 1697. El artista, de 50 años, sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó, lo que motivó el llamado inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la intervención de emergencia. Explicó que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

En diálogo con Crónica TV, Crescenti detalló el motivo del traslado: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto y lo trasladamos al hospital Fernández”.

Un primer parte policial había señalado que el músico sufrió un “principio de infarto”. Crescenti reforzó la cautela en el diagnóstico, indicando que el diagnóstico presuntivo es una “descompensación cardíaca” y que es “probable que sea un infarto”, aunque se esperan los estudios médicos para la confirmación.

El titular del SAME indicó que se encuentran en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para obtener un parte médico oficial sobre la evolución de la salud del cantante.