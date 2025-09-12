El 65° Septiembre Musical se vive con intensidad este fin de semana en Tucumán, combinando propuestas musicales y teatrales que invitan a recorrer distintos espacios de la ciudad. Desde conciertos de pop, rock, folklore y tango, hasta espectáculos de teatro y cine, la agenda ofrece opciones para todos los gustos y edades.
Además, el Espacio INCAA de la Sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se consolida como un punto de encuentro para los amantes del cine.
Propuestas para el fin de semana:
Viernes 12 de Septiembre:
- Sala Hynes O’Connor – Sala Espacio INCAA (San Martín 251) – 20:00 horas: Proyección de la película «Suerte de Pinos» de Lorena Muñoz. Sinopsis: Un pequeño pueblo perdido en medio de un inmenso bosque de pinos en el norte de España. Un lugar que esconde fantasmas y no recuerda. La casa de piedra de mi familia, cerrada con tres candados. Durante una fiesta tradicional de origen medieval, los hombres casaderos cortan el pino más alto, largo y recto, y lo clavan en la plaza del pueblo. En ese mismo lugar, 70 años antes, mataron a mi bisabuela y a su hija. Un doble feminicidio perpetrado a la vista de todos, pero del que nadie habló, hasta ahora. Entrada general $2000, estudiantes y jubilados $1000.
- Espacio Lola Mora (San Martín 251) – 20:00 horas: Noche de metal tucumano con la participación de las bandas D.E.C. (Destrucción en Cadena), Northon, Demoledora y Metalizer. Además de los shows, la jornada contará con feria de artesanos del MAB, patio de comidas y DJ. Entrada libre y gratuita.
- Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda y San Juan) – 20:00 horas: La jornada reunirá a grandes exponentes de la cumbia tucumana y santiagueña, acompañados por un patio gastronómico y cervecero para completar la propuesta. Sobre el escenario estarán Los Arcanos del Desierto, con sus inconfundibles guarachas, junto a las bandas locales La Vita, Los Papachos, Las Musicletas y Los Leones, en una noche de música, baile y celebración colectiva. Entrada libre y gratuita.
- Teatro Orestes Caviglia (San Martín 251) – 21:00 horas: Entrada General: $10.000 – Jubilados y estudiantes $5.000. Disponibles en culturadetucuman.entradanet.com y boleterías de Teatro Orestes Caviglia y Teatro San Martín.
- Facultad de Derecho (25 de Mayo 471) – 21 horas: El percusionista y compositor argentino Minino Garay llega al Septiembre Musical con su innovador proyecto “Speaking Tango”, una propuesta que combina la poesía hablada con los ritmos del tango y el jazz. Entrada General: $10.000. Disponibles en culturadetucuman.entradanet.com y boleterías de Teatro Orestes Caviglia y Teatro San Martín.
- Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) – 21:00 horas: Después de arrasar durante cuatro temporadas consecutivas en el Teatro Maipo de Buenos Aires y tras una exitosa temporada en Madrid, Come From Away —el fenómeno de Broadway— inicia su primera gira nacional y se presenta en Tucumán con dos funciones imperdibles. Dirigida por Carla Calabrese, esta ambiciosa producción argentina cuenta con un elenco de 16 actores y 9 músicos en escena, en una puesta teatral emocionante y conmovedora. Entradas disponibles en boletería del teatro y en culturadetucuman.entradanet.com.
Sábado 13 de Septiembre:
- Sala Hynes O’Connor – Sala Espacio INCAA (San Martín 251) – 20:00 horas: Proyección de la película «Suerte de Pinos» de Lorena Muñoz. Sinopsis: Un pequeño pueblo perdido en medio de un inmenso bosque de pinos en el norte de España. Un lugar que esconde fantasmas y no recuerda. La casa de piedra de mi familia, cerrada con tres candados. Durante una fiesta tradicional de origen medieval, los hombres casaderos cortan el pino más alto, largo y recto, y lo clavan en la plaza del pueblo. En ese mismo lugar, 70 años antes, mataron a mi bisabuela y a su hija. Un doble feminicidio perpetrado a la vista de todos, pero del que nadie habló, hasta ahora. Entrada general $2000, estudiantes y jubilados $1000.
- Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda y San Juan) – 20:00 horas: El Centro Cultural Juan B. Terán se llena de energía y ritmo con un show de música pop que no te puedes perder. Tocarán las bandas locales Rock & Lobos, La Ruth, Carola Mabel y Freestalera. Entrada libre y gratuita.
- Teatro Orestes Caviglia (San Martín 251) – 21:00 horas: El Ensamble Experimental Pergamusi subirá al escenario con una propuesta artística innovadora que fusiona la ópera documental con el free pop. La obra cuenta con composición de Bruno Masino y dirección de Lautaro Barrionuevo, y convoca a destacados artistas locales que darán vida a una experiencia única, donde la música y la experimentación escénica se combinan para explorar nuevos lenguajes y formatos. Entrada General: $10.000 – Jubilados y estudiantes $5.000. Disponibles en culturadetucuman.entradanet.com y boleterías de Teatro Orestes Caviglia y Teatro San Martín.
- Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) – 21:00 horas: Después de arrasar durante cuatro temporadas consecutivas en el Teatro Maipo de Buenos Aires y tras una exitosa temporada en Madrid, Come From Away —el fenómeno de Broadway— inicia su primera gira nacional y se presenta en Tucumán con dos funciones imperdibles. Dirigida por Carla Calabrese, esta ambiciosa producción argentina cuenta con un elenco de 16 actores y 9 músicos en escena, en una puesta teatral emocionante y conmovedora. Entradas disponibles en boletería del teatro y en culturadetucuman.entradanet.com.
Domingo 14 de Septiembre:
- Anfiteatro Los Tucu Tucu (El Cadillal) – 19:00 horas: El grupo tucumano Lumineria ofrecerá un emotivo homenaje a Sui Generis, la legendaria banda liderada por Charly García y Nito Mestre, a 50 años de su histórico concierto de despedida “Adiós Sui Géneris”. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia.
- Espacio Lola Mora (San Martín 251) – 20:00 horas: Domingo Otaku. Entrada libre y gratuita.
- Sala Hynes O’Connor – Sala Espacio INCAA (San Martín 251) – 20:00 horas: Proyección de la película «La llegada del hijo» de Cecilia Atán y Valeria Pivato. Sinopsis: Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa después de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen. Entrada general $2000, estudiantes y jubilados $1000.