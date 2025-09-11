La apertura de puertas será a las 16:00 hs, la programación artística ofrece una diversidad de estilos que garantiza una experiencia completamente única, las bandas locales serán las que estarán calentando el escenario para los grandes invitados:
– Vuelen Pájaros
– Luciana Tagliapietra
– SYLN
– Babasónicos
– Airbag
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
El festival que tendrá lugar en el Predio Castillo (Avenida Perón y Bascary) cuenta con acceso facilitado por varias líneas de transporte público. Entre ellas, se encuentra confirmada la línea 100 de colectivo. Se recomienda al público utilizar aplicaciones de movilidad para verificar en tiempo real las mejores combinaciones disponibles.
Además, el predio cuenta con un estacionamiento, donde todo lo recaudado será destinado al Cottolengo y refacciones para el Hospital Ramón Carrillo de Yerba Buena.
MERCHANDISING OFICIAL
Los fans tendrán la oportunidad de adquirir merch oficial exclusivo del evento, que incluye:
● Remeras a $25.000 o 2x$40.000
● Buzos a $50.000 o 2x$90.000
● Gorras y pilusos a $10.000
Todo el merchandising estará disponible en puestos oficiales dentro del predio.
GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS GUSTOS
El área gastronómica contará con 12 foodtrucks distribuidos en puntos estratégicos, que ofrecerán una amplia variedad de comidas:
●Pizzas artesanales
● Hamburguesas gourmet
● Panchos clásicos
● Opciones vegetarianas
● Alternativas aptas para personas celíacas
Además, se podrá adquirir cerveza tirada en nuestro exclusivo BEER GARDEN a $5.000, con un vaso coleccionable de regalo, pensado como recuerdo de esta experiencia única.
UNA EXPERIENCIA INTEGRAL
Más allá de los shows, el evento busca ser una experiencia integral donde convivan la música, la cultura, la gastronomía y el encuentro entre generaciones.
El predio estará acondicionado con sectores de descanso, puntos de hidratación,
asistencia médica y seguridad durante toda la jornada. Con una propuesta que combina calidad artística, cuidado por los detalles y un entorno ideal, este festival se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año.
