Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía Ocurrió cuando Emanuel Noir quiso ingresar al local, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando ya había cerrado sus puertas. El artista le produjo graves lesiones en el rostro al oficial.

Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, luego de golpear salvajemente a un policía que le impidió ingresar a un casino que estaba cerrado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el altercado ocurrió hacia las 5.45. Noir golpeó al agente -que cumplía tareas de seguridad- y le provocó lesiones en el rostro. De acuerdo con lo que se observa en una foto de la víctima, de 40 años, a la que también accedió este medio, las lesiones que le ocasionó el cantante son notorias y dejan ver la violencia con la que lo atacó.

En el lugar también se encontraba un amigo del artista, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años. De acuerdo con el reporte, los efectivos hicieron uso de “la fuerza mínima e indispensable” para la detención de ambos hombres. Las fuentes indicaron que Noir estaba alterado y violento ante la presencia policial. Medios locales señalaron que los cortes habrían sido provocados por los anillos que el cantante llevaba puestos.

En la causa intervino el fiscal auxiliar en turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso el traslado de Noir hacia la alcaidía de la Comisaría Primera por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Respecto de la situación procesal de Gómez, las fuentes no precisaron bajo qué imputación fue arrestado.

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Fuente Infobae