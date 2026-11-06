Le lanzaron un celular a Mon Laferte mientras cantaba La cantante debió retirarse para recibir asistencia médica, aunque luego regresó y completó el show en Las Vegas.

Mon Laferte protagonizó un preocupante episodio durante uno de los conciertos de su gira Femme Fatale Tour en Estados Unidos. La artista recibió un golpe en el rostro luego de que una persona del público lanzara un objeto hacia el escenario mientras interpretaba uno de sus temas más populares.

El incidente ocurrió el 5 de noviembre de 2026 en el Pearl Concert Theater, ubicado dentro del Palms Casino Resort de Las Vegas, y generó una inmediata reacción entre los asistentes.

Según registraron distintos videos difundidos en redes sociales, Mon Laferte se encontraba interpretando “Amárrame” cuando un teléfono fue arrojado desde el público y terminó impactando directamente en una zona cercana a su ojo izquierdo. La cantante reaccionó de inmediato llevándose una mano al rostro y deteniendo la actuación por algunos instantes.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron preocupación entre sus fanáticos, especialmente por la violencia del impacto y la zona sensible en la que recibió el golpe.

Tras el incidente, la artista abandonó temporalmente el escenario para recibir asistencia. Mientras tanto, parte del público comenzó a expresar su indignación y a exigir que la persona responsable fuera identificada y retirada del recinto.

De acuerdo con los primeros reportes, la responsable habría sido una mujer que se encontraba entre los asistentes al concierto. Personal de seguridad intervino rápidamente y escoltó a la presunta agresora fuera del lugar en medio de silbidos, abucheos y reclamos del público.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si se presentó una denuncia formal ni si la mujer enfrentará algún tipo de sanción legal. Uno de los aspectos que más inquietud generó entre sus seguidores fue el estado de salud de la artista, ya que el golpe se produjo muy cerca de uno de sus ojos.

Por ahora no se difundió ningún parte médico oficial ni información detallada sobre posibles lesiones. Lo que sí se confirmó es que la cantante recibió atención tras el incidente y permaneció algunos minutos fuera del escenario.

A pesar del impacto y del susto vivido, Mon Laferte decidió regresar para continuar con el espectáculo. Su vuelta al escenario fue celebrada por los asistentes, quienes destacaron su profesionalismo y compromiso con el público.