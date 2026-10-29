Dieron a conocer la deuda millonaria de Nancy Pazos en multas de tránsito Fue la panelista Nancy Duré quien detalló la cantidad de infracciones de la periodista, que salieron a la luz tras el accidente con un motociclista.

Hace unos días que Nancy Pazos se encuentra en el ojo de la tormenta. Primero porque fue rechazada en el cumpleaños de Charly García y luego, por chocar con un motociclista en la avenida General Paz de Buenos Aires. Este último accidente sacó a la luz otro problema de la periodista: una deuda millonaria por multas de tránsito.

“De acuerdo a la patente de su auto, ella tiene 195 multas y fracciones en la Ciudad de Buenos Aires, otras 19 son en la provincia de Buenos Aires, lo que suma un total de 214 multas entre las dos jurisdicciones”, contó la panelista Nancy Duré y agregó: “De acuerdo a esto, Nancy está debiendo 48 millones de pesos”.

Además, aportaron un dato sobre la evolución de esa deuda: “En marzo debía 15 millones de pesos. Es decir, en marzo de este año debía 15 millones de pesos”.

Sobre el siniestro en sí, el parte oficial indica que “en momentos que circulaba su vehículo particular Toyota Corolla Cross efectúa una maniobra para sobrepasar otro vehículo haciéndolo por la derecha, en ese momento un motociclista impacta con el vehículo de la periodista”. El informe también indicó que el conductor de la moto fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano.

“Lo que ella dice es que es el conductor de la moto es el que la quiso sobrepasar, se chocó con el espejo y ahí se produjo el accidente”. Además, Pazos sostuvo que se bajó para asistir al hombre y que permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades. “Dice que ella se bajó a ayudar, que fue la primera en asistir, que se quedó esperando hasta que viniera la Policía”, agregó Duré.