El dúo tucumano “Los Olmos” fueron elegidos para cantar en la visita de León XIV Los hermanos Enrique y Tomás Olmos fueron convocados para participar de la previa y la misa que se realizarán en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Llevarán el folclore del norte argentino a uno de los encuentros previstos para noviembre.

La música tucumana tendrá un lugar en las celebraciones por la visita del papa León XIV a la Argentina. Los hermanos Enrique y Tomás Olmos, integrantes del dúo folclórico Los Olmos, fueron confirmados entre los artistas que participarán de la previa y la misa previstas en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria representa un reconocimiento para los jóvenes músicos de Yerba Buena, que llevarán su identidad artística y sus raíces culturales a un acontecimiento religioso de alcance nacional e internacional. La información fue difundida por la organización de la visita papal.

Los Olmos compartirán la programación con Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. La propuesta artística busca reflejar la diversidad musical y cultural de la Argentina durante los encuentros con el Pontífice, que visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Según la organización, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas en las distintas sedes.

La historia de Enrique y Tomás está profundamente ligada a la música y a la fe. Nietos del reconocido maestro Avelino e hijos de Liliana Gómez Avelino y Alberto Olmos, crecieron en una familia donde la enseñanza, la danza y la difusión del folclore argentino ocupan un lugar central. Esa formación marcó su camino artístico y les permitió desarrollar un estilo propio, con una fuerte impronta de las tradiciones del norte del país.

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El dúo alcanzó proyección nacional en 2025, cuando participó de La Voz Argentina. Su interpretación de “Zamba a Monteros” logró que los cuatro equipos giraran sus sillas y los llevó a continuar en el certamen dentro del equipo de Soledad Pastorutti. Desde entonces, los hermanos siguieron sumando presentaciones en festivales y encuentros culturales, entre ellos la Feria de Simoca y el Festival de Jesús María, consolidando su presencia en el circuito folclórico.

La convocatoria para las celebraciones papales representa un nuevo desafío en su trayectoria y una oportunidad para compartir la música tucumana con miles de fieles. La programación también incluirá a reconocidos artistas como Abel Pintos, Jorge Rojas, Jairo, Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi, distribuidos en distintas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Para Los Olmos, será la posibilidad de representar a Tucumán en un encuentro que reunirá expresiones musicales de distintas regiones del país y pondrá en primer plano el vínculo entre la cultura, la fe y las tradiciones populares.