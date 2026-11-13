En una noche cargada de emoción, homenajes y celebración a la industria televisiva, el periodista Eduardo Feinmann se consagró este jueves como el gran ganador de los Martín Fierro de Cable 2026 al alzarse con la codiciada estatuilla de Oro.
La ceremonia, correspondiente a la 30° edición de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevó a cabo en el Goldcenter y reconoció a las mejores producciones y labores del cable emitidas durante el año 2025. La transmisión oficial estuvo a cargo de la señal A24 y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
Justamente, la emisora de Palermo fue la gran protagonista de la velada. Además del premio mayor para su figura principal y de llevarse el galardón a la Mejor Producción Integral, A24 fue la señal más premiada de la noche con un total de seis distinciones. Un escalón más abajo se ubicaron Argentina 12 y Todo Noticias (TN), con cuatro estatuillas cada una.
El momento cumbre llegó sobre el cierre de la gala, cuando Feinmann subió al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro. Fiel a su estilo, el conductor dejó un mensaje contundente en su discurso de agradecimiento: “Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda”.
Homenajes, emoción y perlitas
La apertura de la fiesta estuvo a cargo del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien remarcó la importancia de la premiación: “La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo”.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Eduardo Eurnekian, reconocido como “uno de los pioneros de la televisión por cable”. El tradicional segmento In Memoriam, bajo el lema “Siempre los vamos a recordar”, conmovió a todos los presentes al repasar el fallecimiento de figuras como Samuel “Chiche” Gelblung, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo y Oscar “El Negro” González Oro.
La nota de color y resiliencia la aportó Baby Etchecopar durante la alfombra roja, al confesar que había sido operado apenas 20 horas antes por una obstrucción urinaria. “Me dieron el alta hoy. Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Vengo, me divierto y los quiero a todos”, relató con humor.
Todos los ganadores de la noche
- ORO: Eduardo Feinmann (A24)
- Labor humorística: Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN)
- Cultural / educativo: Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
- Deportivo: Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Panelista: Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
- Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
- Mejor señal de noticias: A24
- Económico: Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
- Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural)
- De entrevistas: Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Musical: Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Noticiero diurno: Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
- Temas médicos: Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- Periodístico: WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
- Infantil / juvenil: Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel)
- Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (La Nación +)
- Culinario: Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
- Labor conducción masculina: Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
- De servicios: El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
- Documental: Octubre TV (Argentina 12)
- Cronista/movilero: Alejandro Moreyra (C5N)
- Columnista económico: Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
- Aviso publicitario: Easy a todo (Easy- Don by Havas)
- Periodístico deportivo: TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti – TN)
- Producción integral: América 24 (A24)
- Interés general: Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica TV)
- Noticiero central: Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)
- Columnista político: Daniel Bilotta (La Nación+)
- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
- Labor periodística masculina: Pablo Rossi (H17 – A24)
- Magazine: Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
- Labor conducción femenina: Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)
- Labor periodística deportiva (Empate): Diego Latorre (ESPN) y Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)