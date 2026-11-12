Noelia Pace llega a Tucumán con su espectáculo “Mediumnidad” La médium, tanatóloga y escritora ofrecerá una experiencia que combina espiritualidad, reflexión y conexión energética. La función será el 22 de noviembre, a las 20.

Noelia Pace llegará a Tucumán con su gira de encuentros “Mediumnidad”, una propuesta que invita al público a explorar la espiritualidad, reflexionar sobre la muerte y experimentar distintas formas de conexión con el mundo energético. El espectáculo se realizará el próximo 22 de noviembre, a las 20, en el teatro Mercedes Sosa.

Durante el encuentro, Pace propone comprender la muerte no como un final, sino como una transformación de la energía. Desde su mirada como médium y tanatóloga, aborda los procesos de duelo, la identificación de supuestas señales del más allá y la posibilidad de coexistir simbólicamente con las almas de quienes ya no están. La experiencia incluye herramientas de conexión individual y grupal, con espacios de reflexión y acompañamiento emocional.

Médium, tanatóloga y escritora argentina, Pace fue una de las pioneras en llevar la mediumnidad a las salas teatrales. Desde 2021 recorre escenarios de Argentina, América y Europa con una propuesta que combina espiritualidad y experiencias personales. Además, colabora con SOS Desaparecidos, en España, y acompaña a familias que solicitan su ayuda en casos de personas desaparecidas o que atraviesan enfermedades terminales.

En su faceta como escritora, cuenta con una obra vinculada a la espiritualidad, la mediumnidad y los procesos de transformación personal. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Transmutar, Sanando, Tarot en tu ser y Sesión Abierta, que alcanzaron reconocimiento entre sus lectores.

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A lo largo de su trayectoria, también recibió distintas distinciones por su trabajo artístico y profesional, entre ellas el Premio Faro de Oro, el Martín Fierro Federal, el Premio Estrella de Mar 2025 y el Martín Fierro Teatro 2025.

Las entradas para la función del 22 de noviembre, a las 20, ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del teatro Mercedes Sosa. La presentación propone una experiencia en la que la espiritualidad y la reflexión serán los ejes centrales de la noche.