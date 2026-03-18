El dúo Pimpinela regresa a Tucumán con su espectáculo “Noticias del Amor” El dúo se presentará el 2 de mayo en el Palacio de los Deportes, tras agotar su último show en la provincia. Las entradas ya están disponibles online.

Luego de haber logrado un rotundo sold out en su última presentación en Tucumán, el reconocido dúo Pimpinela regresa a la provincia con su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, en el marco de su Gira Argentina 2026. La cita será el próximo 2 de mayo en el Palacio de los Deportes, donde se espera una gran convocatoria del público local.

Las entradas para el show ya se encuentran a la venta a través del sitio web tuentrada.com, y se anticipa una alta demanda, impulsada por el éxito de su visita anterior y la expectativa que genera esta nueva propuesta artística.

“Noticias del Amor” propone mucho más que un concierto tradicional. En esta puesta conceptual, Lucía y Joaquín Galán se convierten en conductores de un particular noticiero desde el cual repasan sus grandes éxitos. A través de una innovadora escenografía, el espectáculo aborda la evolución del amor y las relaciones de pareja a lo largo del tiempo, combinando música, actuación y narrativa.

La gira comenzó con un éxito contundente el pasado 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde agotaron localidades. Luego de recorrer distintas ciudades del país como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, el dúo llegará al norte argentino antes de cerrar el tour el 18 de octubre en el Movistar Arena, en coincidencia con el Día de la Madre.