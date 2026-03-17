Vinculan a Karina “La Princesita” con el tucumano Mateo Carreras La cantante y el rugbier tucumano fueron vistos muy juntos durante un evento deportivo en Miami. Tras su ruptura con Nico Furman, la referente de la cumbia habría apostado nuevamente al amor con el deportista de 26 años, quien actualmente reside en Francia y brilla en la selección nacional.

En las últimas horas horas, trascendió la versión de que la cantante de cumbia estaría empezando una relación con un jugador de Los Pumas.

El apuntado es Mateo Carreras, un tucumano de 26 años que la rompe en el exterior y que habría pegado mucha onda con la cantante en los últimos días.

La primicia estalló en el streaming El Ejército de la Mañana, donde Pepe Ochoa soltó la bomba tras jugar un rato al misterio. Según detalló el conductor, el encuentro tuvo lugar en Miami. Karina habría viajado a Estados Unidos para cruzarse con el deportista, que actualmente reside en Francia. A ambos se los vio compartiendo un partido de básquet y, según los testigos, la química fue evidente: entraron y salieron del evento pegados, mostrándose muy acaramelados.

Un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores es la diferencia de edad, ya que la artista tiene 40 años y el rugbier 26.

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Carreras, además de vestir la camiseta de Los Pumas, juega en el Aviron Bayonnais del Top 14 francés, una de las mejores ligas del mundo. En lo personal, el tucumano mantiene un perfil bastante tranquilo; es papá de una nena de dos años y, aunque no suele exponerse demasiado, de vez en cuando comparte alguna foto con la pequeña en su Instagram.