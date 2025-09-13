El ex Gran Hermano Thiago Medina se encuentra grave tras un accidente en moto Daniela Celis se encuentra acompañando a su expareja en el hospital y dio detalles en sus redes sobre el incidente que sufrió el joven con su moto.

Thiago Medina, un conocido influencer y exparticipantes de un reality en 2022, sufrió un grave accidente este viernes cuando circulaba en su moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno.

Su estado es de pronóstico reservado, según informó su expareja, Daniela Celis, quien lo acompaña junto a la hermana del joven.

Celis, con quien Medina tiene dos gemelas, Aimé y Laia, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: “Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó: “No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos”.

El accidente se produjo por la noche en un cruce con poca señalización, donde la moto de Medina impactó contra un auto.

La familia y amigos de Thiago esperan con angustia el parte médico tras la intervención quirúrgica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.