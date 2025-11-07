El pianista español Andrés Navarro brindará un concierto en Tucumán Organizado por la Fundación Procultura Tucumán, el pianista español ofrecerá un recital con obras de Granados, Mompou, Albéniz y Manuel de Falla.

El lunes 10 de noviembre a las 21 horas, en el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán será sede del concierto del pianista español Andrés Navarro, quien interpretará un programa dedicado a grandes compositores de la música española. La presentación está organizada por la Fundación Pro Cultura Tucumán con el apoyo de la Caja Popular de Ahorros y la Legislatura de Tucumán, y forma parte de las actividades culturales que la institución desarrolla durante el año.

Andrés Navarro, llega por primera vez a la provincia, nació en Madrid, ha desarrollado una destacada trayectoria internacional que incluye presentaciones en salas como el Wigmore Hall de Londres, el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Nacional de Música y el Teatro Realde Madrid, además del Teatro del Libertador en Córdoba, Argentina. Su repertorio abarca obras de los principales compositores españoles, con interpretaciones que han sido reconocidas por su rigor técnico y su fidelidad al espíritu de cada autor.

El pianista ha recibido el Premio de la Crítica y el Segundo Premio del “Primer Palau”, además de distinciones en concursos internacionales como el Pedro Espinosa, el Antón García Abril y el Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero. Se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Royal College of Music de Londres y la Haute École de Musique de Genève, bajo la guía de maestros como Galina Eguiazarova y Nelson Goerner.

El programa incluirá Quejas o la maja y el ruiseñor de Enrique Granados, Variaciones sobre un tema de Chopin de Federico Mompou, las Cuatro piezas españolas de *Manuel de Falla y dos fragmentos de Iberiade *Isaac Albéniz: Málaga y El Albaicín.

La Fundación Pro Cultura Tucumán destinará lo recaudado en esta presentación al sostenimiento de sus actividades académicas y culturales, que promueven la formación y difusión artística en la provincia. Este concierto será la última actividad del año organizada por la institución.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del Auditorio “Eugenio F. Virla”.