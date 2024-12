Elton John habló sobre la infección que sufrió en uno de sus ojos: “Perdí la vista” El músico de 77 años dio detalles sobre su estado de salud.

Elton John dio detalles acerca de su estado de salud. Días atrás, el cantante le contó a sus fanáticos que perdió la visión en un ojo por una “infección ocular grave”.

Fue en septiembre de este año cuando el artista hizo público que había estado con una infección que lo dejó con “la visión limitada”. “Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo impactado”, explicó.

John brindó nuevos detalles en su presentación en la gala de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), una adaptación musical de la novela y película de 2005. El cantante estuvo a cargo de la música de la producción.

“No pude asistir a muchos de los avances porque, como saben, perdí la vista”, dijo en el escenario, según The Guardian, acompañado por su esposo David Furnish. “Por eso me resulta difícil verlo. Pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche”, reconoció.

El deterioro de su visión ocurre tras el cierre de una carrera estelar en los escenarios. El 7 de julio de 2023, Elton John puso fin a más de cinco décadas de actuaciones con un último concierto en Estocolmo, Suecia, marcando el final de su gira internacional “Farewell Yellow Brick Road”, que comenzó en 2018.