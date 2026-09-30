Estafaron al actor Jorge Martínez y le vaciaron las cuentas El artista contó los detalles de las operaciones que terminaron ocasionando el daño económico. Además, se quejó de la respuesta de los bancos a la hora de denunciar.

Jorge Martínez fue víctima de dos estafas virtuales. El actor, relató cómo ocurrieron las cosas, bajo qué engaño él proporcionó información que lo terminó perjudicando. También se quejó de la respuesta que tuvo por parte de los bancos a la hora de denunciar.

En diálogo con Lape Club Social, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, el actor explicó que todo comenzó luego de realizar compras por internet. Tras recibir los productos, una persona se comunicó con él para informarle que había sido elegido como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de $500.000.

Convencido de que se trataba de una gestión vinculada a la empresa, el actor entregó datos de su cuenta bancaria. Horas más tarde, un representante de su banco lo contactó para preguntarle si había solicitado dos préstamos, uno por $1.700.000 y otro por cerca de $863.000. “Le dije que no había pedido nada. A los diez minutos me llamaron y me dijeron que ya habían parado los dos créditos”, recordó.

Pero el mayor problema tuvo lugar minutos después. “Me sacaron los ahorros”, dijo al aire. Según detalló, el dinero de los préstamos se pudo cancelar, aunque el resto de sus fondos desapareció de las cuentas. El actor sostuvo que luego recibió información sobre una supuesta titular de una cuenta radicada en Córdoba. Sin embargo, indicó que los datos aportados no permitieron identificar un domicilio preciso. “Tengo el nombre, el DNI y la acreditación, pero la dirección figura en una villa de Córdoba, sin calle ni número”, explicó.

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Martínez evitó responsabilizar de forma directa a la plataforma de compras. “No quiero involucrarlos porque quizás no tienen nada que ver. A lo mejor sacaron el logo y lo pusieron en una página”, señaló.

La segunda estafa ocurrió mediante una plataforma que, según relató, utilizaba videos falsos elaborados con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi para captar posibles inversores. Allí le ofrecieron incorporarse a un sistema de supuestas ganancias en dólares a cambio de un depósito inicial de $149.600.

Él realizó el primer pago y comenzó a recibir mensajes que mostraban acreditaciones de dinero. Le aseguraron que tenía más de USD 1.200 disponibles y, después, que la cifra había crecido hasta llegar a USD 19.000. Para liberar esos fondos, le indicaron que debía realizar trámites vinculados a comercio exterior y actualizar sus datos bancarios. “Me dijeron que había una suma de 19 mil dólares. Después me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400”, relató Martínez.

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También cuenta con todos los movimientos y datos de los estafadores pero como fue el propio Martínez quien le brindó sus datos a esas personas, la entidad bancaria no puede ayudarlo. “Yo di usuario y clave. Por eso no puedo hacer absolutamente nada”, lamentó.

El actor dijo que el dinero perdido correspondía a ahorros de varios años. “Era para una operación de los dientes que me tenía que hacer. Fui guardando pesos y dólares, y el mes pasado me sacaron todo”, expresó.