“Esto no es IA”: Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo La actriz española sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva foto en Instagram, donde muestra su incipiente pancita junto a un mensaje lleno de humor. Mirá

Este martes al mediodía, Úrsula Corberó confirmó lo que ya era un rumor instalado desde hacía semanas: está embarazada. La actriz española de 36 años, pareja de Chino Darín, eligió sus redes sociales para dar a conocer la noticia de la “dulce espera”.

Lo hizo con una foto sencilla pero cargada de significado: recostada en un sillón blanco, vestida con un camisón satinado y mostrando una incipiente panza de embarazada. El posteo superó rápidamente el millón de “me gusta” y reunió miles de comentarios.

Para despejar cualquier duda, la actriz acompañó la imagen con un breve mensaje lleno de ironía y ternura: “Esto no es IA”.

Corberó y Darín están juntos desde 2016, cuando se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más queridas del espectáculo, siempre lejos de los escándalos y optando por un perfil bajo.

