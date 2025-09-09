Zaira Nara habló del supuesto encuentro íntimo con Vico D’Alessandro en un baño La modelo negó la versión según la cual ella y el actor habrían coincidido en el sanitario de un salón de eventos durante su festejo de cumpleaños.

El actor Vico D’Alessandro fue uno de los invitados al festejo de cumpleaños número 37 de Zaira Nara. Más allá del convite, el rumor de un romance comenzó a circular en medios porteños. En Intrusos (América), deslizaron que el actor y la modelo habrían tenido un encuentro en el baño del salón de eventos en el que se desarrolló la fiesta.

Vico D’Alessandro negó todo frente al periodista Juan Etchegoyen, en tanto que en SPQ (América), Yanina Latorre compartió un audio que le envió Zaira a uno de los panelistas.

“Te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen: «Viene la info de adentro de tu cumple». ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, porque son mis amigos”, dijo la hermana de Wanda.

“Me llama mucho la atención que yo pueda llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, agregó Zaira. Y siguió: “Si hiciera un posteo con alguien, al primero que no pongo es al que me agarre. Por eso es cien por ciento mentira todo lo que están diciendo”.

MIRA TAMBIÉN Último adiós a Giorgio Armani: las imágenes de miles de personas que despidieron en Milán al diseñador

“Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño? No conozco el baño del boliche (…) Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista”, cerró Zaira.