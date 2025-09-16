Falleció el reconocido actor y director Robert Redford El intérprete, ganador de un Premio Oscar por la película Ordinary people, también fundó el Instituto de Cine de Sundance. Falleció en la madrugada de este martes, mientras dormía en su casa de Utah (Estados Unidos).

Robert Redford, el actor, productor y director ganador de un Premio Oscar por la película Ordinary people, falleció este martes, a los 89 años. El intérprete, que también fundó el Instituto de Cine de Sundance, murió esta madrugada, mientras dormía, en su casa de Utah (Estados Unidos). La noticia fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Si bien se informó el deceso, para la mañana de este martes no se habían dado a conocer las causas.

El actor y director tuvo una trayectoria en el mundo del cine a partir de su participación en las películas Butch Cassidy, The Way We Were, El golpe y Todos los hombres del presidente.

Su último trabajo como actor fue en Vengadores: Endgame, donde repitió su papel del secretario Alexander Pierce y se unió a otros veteranos de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton.

Con su activismo ambiental, su enfoque antisistema en el cine y sus esfuerzos pioneros por brindar una plataforma a los cineastas independientes, Redford supo usar su fama para subvertir el statu quo y, al mismo tiempo, impulsar su propia agenda creativa, destacó Variety en el obituario del artista que comenzó su carrera a fines de la década del 50, entre la televisión y el cine.

Perry Mason, Playhouse 90, Alfred Hitchcock Presents y The Twilight Zone, fueron algunos de los ciclos televisivos en los que participó. Su debut en el cine fue en 1962 en la película War Hunt. El despegue en el séptimo arte de fallecido actor fue en Butch Cassidy, donde compartió protagónico con Paul Newman.

En 1972, las películas The Hot Rock y The Candidate le ofrecieron dos roles de peso que le abrieron una gran cantidad de propuestas. Esa lista está integrada por Jeremiah Johnson, The Sting (El Golpe), The Way We Were, The Great Gatsby, Three Days of the Condor y All the President’s Men, cinta que Redford produjo. Ya en los 80 y 90 llegarían los films Out of Africa e Indecent Proposal.

Con la creación del Instituto de Cine de Sundance y el festival que lleva su nombre, Redford dio pie a una revolución en el cine independiente. Lo que comenzó como un modesto laboratorio de cineastas se transformaría en el evento cinematográfico más importante de Estados Unidos tanto para cineastas emergentes como para ejecutivos de adquisiciones, tal como detalla Variety.