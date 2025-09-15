The studio hizo historia en los Emmy 2025 y Adolescence y The pitt completaron una noche memorable La sátira de Apple TV+ a los grandes estudios de Hollywood batió el récord este domingo como la serie de comedia con una temporada más galardonada en la historia de los Emmy. La miniserie de Netflix se impuso en todas las categorías en las que era elegible y el drama de HBO Max se quedó la mejor de su categoría.

Este domingo por la noche se entregaron los premios Emmy 2025, que distingue a lo mejor de la televisión –hoy diríamos plataformas– y fueron tres los grandes ganadores de la noche: The studio, la sátira de Apple TV+ a los grandes estudios de Hollywood; Adolescence, la miniserie de Netflix que narra un drama familiar y, The pitt, la serie de HBO Max en la que el ex ER Emergencias, Noah Wyle, vuelve a vestirse de médico. La 77 edición de los premios se realizó en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Según informó EFE, la comedia protagonizada por Seth Rogen obtuvo 13 estatuillas en total, entre ellas a las categorías de mejor serie de comedia y mejor actor, superando así el récord que había sentado en 2023 su contendiente The bear, que entonces acumuló diez premios.

The pitt, por su parte, se impuso en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a Severance, la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama.

La historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales logró acumular ocho galardones entre los que destacan un premio a mejor actriz de drama para Britt Lower y mejor actor de reparto para Tramell Tillman.

Adolescence triunfa pero El pingüino se impone

En el apartado a mejor serie limitada, Adolescence conquistó con ocho estatuillas las categorías principales, incluido mejor actor de reparto para Owen Cooper, quien además superó el hito que Scott Jacoby logró en 1973, como el actor más joven en recibir un Emmy en alguna categoría de interpretación.

Copper da vida a Jamie Miller, un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de salón. A los cinco galardones que logró en la gala de este domingo se suman otros tres en las categorías técnicas entregados el pasado fin de semana.

Stephen Graham, quien además de recoger el premio a mejor dirección, también se alzó con la estatuilla a mejor actor principal, quiso dedicar su reconocimiento a su mujer: “Sabes que sin ti yo estaría muerto”, dijo el actor británico al recibir el premio.

Aunque El pingüino (HBO Max), que partía como la más nominada en las categorías de serie limitada, logró alzarse con nueve galardones posicionándose como el segundo proyecto más premiado de la gala.

Además, la actriz estadounidense Cristin Milioti se impuso en el apartado a mejor actriz en serie limitada con uno de los discursos más emotivos de la gala.

“Es muy difícil dar sentido a estar vivo en este momento en este mundo por lo que estoy profundamente agradecida por los momentos brillantes”, dijo mientras recogía el galardón.

La lista completa de los ganadores

Mejor serie de comedia: The studio

Mejor serie de drama: The pitt

Mejor serie limitada: Adolescence

Mejor actor en una serie de comedia: Seth Rogen (The studio)

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle (The pitt)

Mejor actriz en una serie de drama: Britt Lower (Severance)

Mejor actor en una serie limitada: Stephen Graham (Adolescence)

Mejor actriz en una serie limitada: Cristin Milioti (El pingüino)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia: Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor actor secundario en una serie de comedia: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática: Katherine LaNasa (The pitt)

Mejor actor secundario en una serie dramática: Tramell Tillman (Severance)

Mejor actor secundario en una serie limitada: Owen Cooper (Adolescence)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada: Erin Doherty (Adolescence)