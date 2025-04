Fátima disparó contra Yuyito por su relación con Milei: “zorra” y “sin sororidad” La humorista confirmó que aún mantiene comunicación con el presidente y rompió el silencio en relación a la forma que la conductora se acercó al primer mandatario.

La polémica entre Fátima Florez y Yuyito González sumó un nuevo capítulo. La humorista rompió el silencio y disparó contra la ex vedette por la forma en que se acercó a Javier Milei luego de su ruptura amorosa y por cómo se comportó estando en pareja con el primer mandatario.

“Estoy soltera, tachangogueando y chongueando un poco. Creo que también me lo merezco, porque es un momento donde dije «me voy a priorizar yo». Siempre estuve en pareja, muy pendiente de mi pareja y dándolo todo. Y ahora quiero enfocarme en mi carrera y en mi show”, expresó Florez.

Consultada sobre los apasionados besos que se dio con Milei en medio de sus presentaciones en teatros, la capocómica señaló: “Soy una mujer muy pasional. Estaba en el contexto de mi teatro, en el final del show, un teatro lleno. Nunca pensé en el protocolo porque es mi show, mi trabajo… y yo soy así”.

Luego habló de la relación del Presidente con Yuyito, y fue crítica con la ex pareja de Milei. “Creo que eso fue en su momento. Me pareció realmente de zorra, pero ya está. Todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto…”, dijo Fátima dejando entrever una traición.

MIRA TAMBIÉN Revelan por qué María Becerra debió ser operada de urgencia: embarazo ectópico con hemorragia interna

Y lejos de cortar con el tema, sumó que “en su momento me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer”. Por último, la humorista reveló que aún mantiene un vínculo con el líder libertario: “Nunca dejamos de tener contacto, pero eso no quiere decir que esté histeriqueando ni beboteando. Creo que soy una muy buena ex y por eso no me dejan de hablar. Soy buena gente y por qué tendría que haber un corte cuando fuimos dos personas que nos quisimos”.