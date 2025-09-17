La bailarina Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nico Occhiato, expresó su indignación luego de que su ex, Agustín Franzoni, insinuara públicamente que tiene fotos íntimas de ella y que “las vendería” en un futuro.
En diálogo con Ángel de Brito, a través de WhatsApp, Flor aseguró sentirse “completamente vulnerada” y adelantó que iniciará acciones legales contra el influencer.
“Lo que dijo me dio una vergüenza total. No puedo creer que nadie le haya frenado el comentario y que encima usen la cortina del programa donde trabajo, dejando en claro que hablaba de mí. Y lo peor es que todos se rieron, incluso las mujeres de la mesa”, manifestó.
“Me da una vergüenza bárbara que esto llegue a mis viejos. Tener que hablar de algo tan íntimo solo porque alguien hizo un chiste al aire es horrible”, expresó.
Y siguió: “Hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo públicamente que tiene videos íntimos míos y que puede hacer lo que quiera con ellos. Es un límite que no se puede cruzar”.
Por ese motivo, confirmó que recurrirá a la Justicia: “No me va a quedar otra que llamar a un abogado. No puedo creer que tenga que hacer esto por un ex, pero no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que no haga nada”.