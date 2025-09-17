Flor Jazmín Peña llevará a su ex pareja a la Justicia después de que insinuara que tiene fotos íntimas de ella La bailarina contó que se sintió “completamente vulnerada” y que no puede quedarse de brazos cruzados. También calificó los dichos de Agustín Franzoni como una amenaza y dijo que cruzó un límite.

La bailarina Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nico Occhiato, expresó su indignación luego de que su ex, Agustín Franzoni, insinuara públicamente que tiene fotos íntimas de ella y que “las vendería” en un futuro.

En diálogo con Ángel de Brito, a través de WhatsApp, Flor aseguró sentirse “completamente vulnerada” y adelantó que iniciará acciones legales contra el influencer.

“Lo que dijo me dio una vergüenza total. No puedo creer que nadie le haya frenado el comentario y que encima usen la cortina del programa donde trabajo, dejando en claro que hablaba de mí. Y lo peor es que todos se rieron, incluso las mujeres de la mesa”, manifestó.

“Me da una vergüenza bárbara que esto llegue a mis viejos. Tener que hablar de algo tan íntimo solo porque alguien hizo un chiste al aire es horrible”, expresó.

Y siguió: “Hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo públicamente que tiene videos íntimos míos y que puede hacer lo que quiera con ellos. Es un límite que no se puede cruzar”.

Por ese motivo, confirmó que recurrirá a la Justicia: “No me va a quedar otra que llamar a un abogado. No puedo creer que tenga que hacer esto por un ex, pero no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que no haga nada”.