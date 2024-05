Florencia Peña le pidió a sus colegas que atacaron al Gobierno “que se calmen” La actriz opinó sobre la grieta política entre los actores. "Yo no voté a este gobierno, pero no me puedo creer que tengo la autoridad para decir «ustedes son todos una manga de forros»", dijo.

Por Redacción - El Ocho 11/05/2024 · 13:37

Repudió el hecho de que no respeten cuando el otro no piensa igual que ellos.