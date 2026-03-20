Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity y se llevó 50 millones de pesos El reconocido creador de contenido venció a Sofía "La Reini" Gonet en una final a pura emoción por la pantalla de Telefe. Fiel a la tradición del ciclo, el ganador se enteró de su victoria en vivo durante el streaming oficial. La tremenda promesa que deberá cumplir.

La gran final de MasterChef Celebrity Argentina 2025/26 tuvo un desenlace vibrante este jueves por la noche. Tras semanas de encender las hornallas y superar exigentes desafíos culinarios (en una noche que ya venía cargada de lágrimas por la despedida de Donato de Santis), el youtuber e influencer Ian Lucas se coronó como el nuevo gran campeón del certamen al vencer en el duelo definitivo a Sofía “La Reini” Gonet.

Para evitar las temidas filtraciones en redes sociales, la producción del programa grabó dos finales alternativos. Por este motivo, Ian y Sofía vivieron la verdadera definición en vivo y en directo a través del React Streams Telefe, donde finalmente se reveló el resultado oficial.

La reacción en vivo y el esfuerzo detrás del triunfo

Al escuchar su nombre como el ganador definitivo, Ian Lucas replicó la misma emoción que había actuado en la grabación: se desplomó sobre la mesa de la alegría, mientras que “La Reini” se levantó inmediatamente de su silla para fundirse en un abrazo con su compañero.

Ya más tranquilo y asimilando la victoria, el flamante campeón tomó la palabra para agradecerle a su enorme comunidad de seguidores y revelar el enorme sacrificio personal que hizo para cumplir con las grabaciones del reality:

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“Gracias por cumplirme un sueño más; esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes. Me siento realizado”.