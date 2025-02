Ingrid Grudke destrozó a su exnovio Martín Colantonio: “Le debe un montón de dinero al ARCA” La reconocida modelo se reunió con el empresario, su sobrino Santiago y su ex mujer y amante del empresario, Andrea Miranda. Además, señaló que no pudo llegar a un acuerdo económico.

Ingrid Grudke volvió a hablar tras haberse separado de Martín Colantonio a quien le dio una importante suma de dinero para invertir en su proyecto, aunque, según reveló, se enteró de que su ex “le debe un montón de dinero al ARCA (ex AFIP)”.

La reconocida modelo se reunió con el empresario, su sobrino Santiago y su ex mujer y amante del empresario, Andrea Miranda. En este sentido, la modelo señaló que no pudo llegar a un acuerdo económico con su ex pareja.

“Desde que me fui en septiembre, quise arreglar bien las cosas y tratar de acomodarnos lo mejor posible. Estuve metida en muchas cosas, fui garante de un crédito y aún lo soy del gimnasio. Esas cosas se acomodaron”, explicó Ingrid y añadió: “Hace poco me enteré de que le debe un montón de dinero al ARCA (ex AFIP)”

Asimismo, Grudke se mostró desinteresada en recuperar prontamente el capital invertido. “Primero que se acomode y pague a los chicos que les debe, después a mí (…) Es dinero, nada más”, sostuvo y añadió: “Confié en una persona, creí en alguien. Si lo quiere hacer bien y si no, yo aporté a un proyecto y creí en él”.

“Me impactó mucho, me hizo muy mal sentimentalmente. Me duele mucho más todo lo que hizo y toda la traición que él tuvo conmigo, la doble traición en mi casa, con la esposa de mi sobrino, para mí, eso es mucho y me hizo más daño con eso”, continuó la modelo.

En esta línea, Ingrid confesó que se siente “como en una novela de la que soy protagonista y parte de algo que ni yo puedo entender. Sentimentalmente, no hay retorno porque me traicionó con una mujer dentro de la familia y que yo confié mucho. A Andrea Miranda la quise mucho, era la esposa de mi sobrino”.

“Si una persona es capaz de hacer eso y sentarse con su amante delante mío, esa humillación, ese maltrato (…)”, concluyó al respecto. Sin embargo, ese cierre no fue el único: “Quiero despertarme un día y no tener a Martín en mi cabeza”, la frase dio inicio a una nueva etapa en la vida de una de las reinas de las pasarelas nacionales.

Ingrid no se cerró al amor: “Hace cinco meses que estoy sola y me tienen un cagazo, no sé qué pasó. Tranquilos muchachos. Todos me escriben por instagram, pero sí, sería lindo. A mí me gusta estar en pareja, estar bien y ya aparecerá, tampoco estoy desesperada. Estoy muy bien sola, esa parte está cerrada”.