Trebucq habló de Lali Espósito y la defendió de los ataques de Milei: “No me gusta la descalificación y le pedí disculpas” El periodista se refirió al grupo de artistas que fue objeto de críticas por parte del gobierno nacional en las últimas semanas y aseguró: "A mí me gusta la gente que se la juega".

El periodista Esteban “El Pelado” Trebucq defendió a la actriz y cantante Lali Espósito de los ataques del presidente Javier Milei. “A mí la descalificación no me gusta”, sostuvo.

La confesión de Trebucq se dio en el marco de una charla con Federico Bonggiorno y Pepe Ochoa, periodistas y panelistas del ciclo de Ángel de Brito. Todo ocurrió al aire del canal de streaming Bondi.

“A mí me gusta la gente que se la juega. En este punto la banco a Lali Espósito. A mí la descalificación no me gusta. A mi el tema de Lali Depósito no me gusta, es más yo cometí un error y le pedí disculpas“, admitió.

“Banco a Lali Espósito” MIRA TAMBIÉN Efimeridades hoy 24 febrero Esteban Trebucq destacó que la cantante “se la juega al decir que no banca a este Gobierno”, contó que le pidió perdón a la artista por decirle “Lali Depósito” y afirmó: “Está mal lo que dije”. pic.twitter.com/2fgkzlBHJH — Corta �� (@somoscorta)

February 24, 2025

Unos minutos después, contextualizó y profundizó: “Había sido noticia porque Lali había estado en el balcón en la marcha junto con María Becerra, eso había sido el sábado y yo lo entrevisté el lunes, tenia re contra actualidad la pregunta. En vez de preguntarle por Lali Espósito, en una forma atolondrada dije Lali Depósito“.

Además, el periodista de LN+ dijo que no tardó en mostrar su arrepentimiento y reconoció: “Ahí, le pedí disculpas a ella”.