Inhabilitan la licencia de conducir de Valeria Aquino tras el escándalo con su hija Se trata de una suspensión preventiva por haber cometido “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

Luego de que Valeria Aquino comparta en sus redes sociales un video donde le está enseñando a manejar un auto a su hija de doce años, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de la ex pareja de El Polaco.

Desde el organismo tomaron esta decisión luego de la viralización de las imágenes donde se ve. “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

“La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”, destacaron desde el Ministerio bonaerense.

Hasta el momento, la modelo no se manifestó al respecto.