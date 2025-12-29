Cómo sigue la salud de David Kavlin tras ser intervenido de urgencia por un infarto El periodista y conductor hizo un paro cardíaco y fue reanimado por los médicos que lo trasladaban en una ambulancia. El cuadro fue provocado por la obstrucción casi total de una arteria.

El conductor y periodista David Kavlin sufrió un infarto el último fin de semana y tuvo que ser operado de urgencia. Según relató, el malestar comenzó después de jugar al paddle y su hijo de diez años, fue quien lo asistió en primera instancia. Kavlin indicó debe enfrentar una nueva intervención en los próximos días.

“Ayer tuve un infarto después de jugar al paddle en el club Hacoaj. Ahí activaron todos los protocolos de manera inmediata e impecable. De hecho, mi propio hijo de 11 años me asistió inmediatamente y me ayudó”, relató a Tn Show.

“Me hicieron un electrocardiograma en el mismo club, me dijeron que había hecho un infarto, llamaron rápidamente a la ambulancia, una me derivó a la Trinidad de San Isidro”, continuó.

El conductor fue trasladado en una ambulancia y los médicos lograron reanimarlo tras un paro cardíaco. Tras la intervención de urgencia, a Kavlin le colocaron un stent para abrir una arteria que estaba prácticamente obstruida. Sin embargo, durante los estudios posteriores, detectaron que otra arteria también presenta una obstrucción importante: “Entre un 60 y un 70 por ciento”.

Según explicó su pareja, Loli Bigio, el periodista no tuvo ningún síntoma previo. “Fue de un minuto para otro, él había terminado de jugar al paddle, hacía muchísimo calor, pero me dijeron que eso no influyó”,

A pesar del susto, Kavlin se mostró optimista y agradecido: “Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien, así que la verdad que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir”.