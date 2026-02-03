Internaron de urgencia al actor Peter Lanzani El actor fue ingresado a un sanatorio porteño el último lunes tras sufrir una descompensación. Las versiones detallan que se decidió la internación luego de que uno de los protagonistas de la película Argentina, 1985 manifestara una serie de malestares.

El actor Peter Lanzani fue hospitalizado el último lunes tras sufrir una descompensación. Según confió el periodista Pepe Ochoa en LAM (América TV), uno de los protagonistas de la película Argentina, 1985 ingresó al Sanatorio Colegiales (Buenos Aires) cerca del mediodía, luego de manifestar una serie de malestares.

Siempre según la versión mencionada, Lanzani ingresó al centro de salud en silla de ruedas, acompañado de su pareja.

“Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas”, detalló Ochoa.

Lanzani permanecía internado este martes por la mañana a la espera de una posible intervención. “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, agregó el panelista de LAM.

Durante la internación, el actor presentó fiebre. Ochoa indicó que “se encuentra estable, fuera de peligro, y continuará en observación”.