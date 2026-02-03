Nicki Nicole estalló tras las críticas por su video con Billie Eilish: “Jamás me comparé, hablamos de un meme” La cantante rosarina realizó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de los Grammy. Desmintió haber incomodado a la estrella estadounidense y confesó que los comentarios de odio le afectan emocionalmente.

La noche de los Premios Grammy dejó un sabor agridulce para Nicki Nicole. Si bien la artista argentina disfrutó de su nominación a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco “Naiki” (galardón que finalmente quedó en manos de Bad Bunny), su paso por la ceremonia terminó envuelto en una polémica viral que la obligó a salir a defenderse.

El foco del conflicto fue un video que circuló en redes sociales donde se ve a la rosarina conversando con Billie Eilish. Rápidamente, usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a especular, acusando a Nicki de haber incomodado a la estadounidense al decirle que la llamaban “la Billie Eilish argentina” y tildándola de “fantasma”.

La aclaración: “Hablamos de un meme”

Cansada de las burlas y las interpretaciones erróneas, la intérprete de “Wapo Traketero” utilizó su cuenta personal para aclarar la situación. Negó rotundamente haberse comparado con la estrella pop y explicó el contexto real de la charla.

“En realidad hablamos sobre un meme que habla sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así como lo que dice el titular? ¡Por Dios! Y sí, es muy linda en persona”, escribió Nicki.

En un segundo mensaje, profundizó: “¡Yo jamás me comparé, ni mucho menos! Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina, nada más. No me comparé ni mucho menos la incomodé para nada“.

El pedido contra el “hate”

Más allá de la anécdota, la cantante se mostró visiblemente angustiada por la virulencia de los ataques recibidos. “La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar”, confesó.

Nicki Nicole cerró su descargo con un pedido de reflexión a los “haters”: “Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho. Yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. Por favor, dejen de tirarme odio por un corte de un video y por cada cosa que inventan sobre mí cada segundo”.