Joaquín Levinton contó que debe 20 años de agua: “Me colgué” El líder de Turf reveló que debe una millonaria suma a AySA por no haber pagado el servicio de agua durante dos décadas

Joaquín Levinton reveló que tiene una deuda millonaria por no pagar las boletas de agua de su casa durante 20 años.

Las declaraciones del cantante se dieron durante una entrevista para Infobae. El cantante de Turf sostuvo que le pasó de “colgado”.

“Siempre fui malo con la plata, de hecho, siempre calculé mal. No tengo la menor idea de hacer negocios, ni de cómo se hace un cheque. No sé si existen aún los cheques. No sé cómo se hace para pagar la luz, no entiendo nada“, contó.

Y siguió: “No sé quién me ayudó en su momento por débito de las cosas. Y las puse así y nunca más me enteré de lo que se paga ni lo que no se paga, salvo AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), que no sé lo que pasó y recibo todos los días mensajes que quieren que vaya a pagar, y debo 20 años de AySA, porque me quedó fuera del pago por débito“.

Lo cierto es que el nombre de Levinton tomó notoriedad entre los internautas y los dichos del artista se volvieron virales.