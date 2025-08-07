Julieta Prandi, sobre su expareja: “No hay condena que compense los años que me robó” En la segunda jornada del juicio oral, el exmarido de la modelo negó los cargos por abuso sexual y violencia, mientras la actriz brindó un duro testimonio sobre los años de sufrimiento vividos junto a sus hijos

Este jueves se lleva adelante la segunda jornada del proceso oral y público contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, quien volvió a proclamarse inocente tras declarar ante la Justicia en los Tribunales de Campana, donde enfrenta acusaciones por abuso sexual agravado y violencia.

“Soy inocente y con el tiempo se va a demostrar”, afirmó en una entrevista televisiva, apenas unas horas después de que comience el juicio en su contra. Además, sostuvo que durante todo este proceso realizó “notas divinas junto a su familia” y reiteró que, según Prandi, había sido un “buen padre”, motivo por el cual dijo no entender la denuncia.

Por su parte, la actriz y modelo se presentó en otra de las entradas del Tribunal acompañada por su abogado, Javier Baños. Allí expresó: “No hay condena que alcance a compensar los años que me robó y la vida que me quitó”.

Prandi también relató que conoció a su actual pareja, Emanuel Ortega, en 2020, en medio de una etapa muy difícil, marcada por situaciones de violencia y falta de respaldo institucional: “Vivía una atrocidad tras otra, tanto con mis hijos como frente a la Justicia y la violencia que sufrí, además de todas las consecuencias que eso me trajo”.

Agradeció el apoyo recibido de los medios y de quienes la acompañaron durante el proceso. “Todavía les debo respuestas a muchos que me escribieron. Gracias a todos los que me brindaron su apoyo”, dijo.

La modelo también habló del cierre de esta extensa batalla judicial: “Este es el final de una lucha. Las cicatrices van a quedar, pero hoy soy otra persona, más fuerte y completa. Mi psicóloga Flavia fue clave en todo esto. Ella me recuerda cuánto he avanzado”.

Respecto a la pena estimada, que podría estar entre 8 y 10 años de prisión, su abogado comentó que hubo numerosos intentos por parte del acusado para entorpecer el avance del juicio: “Puso muchos obstáculos para evitar que el proceso llegara a esta instancia”.

En el juicio, Prandi se refirió a una frase pronunciada por Contardi que le resultó reveladora: “Cuando dijo que nunca me había abusado sin mi consentimiento, sentí que era justicia divina. Fue su propio inconsciente el que lo traicionó, y yo lo celebro”.

También explicó por qué demoró en hablar públicamente sobre el tema: “Se habla cuando se puede. Sentía vergüenza, pero lo hice por mis hijos”.

Finalmente, dejó en claro que no desea ningún tipo de contacto con su ex: “No quiero verlo ni escucharlo nunca más. Si dice que es inocente, que lo demuestre, que se someta a las pericias”.