La aclaración de Nico Vázquez tras un rumor sobre su relación con Dai Fernández Salió a desmentir la versión sobre su futura paternidad con su nueva novia. "Estas cosas duelen", dijo.

Nicolás Vázquez usó sus redes sociales para desmentir el rumor de un futuro hijo con Daiana Fernández, su compañera de elenco y actual pareja.

“No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA“, escribió en su cuenta de X. “Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, agregó.

“No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!”, concluyó el protagonista de Rocky que replicó el texto en Instagram para que llegue a todos sus seguidores.