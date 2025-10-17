Tucumán ofrece un fin de semana cargado de cultura y espectáculos La provincia de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana con una variada agenda de actividades culturales y recreativas para toda la familia. Desde galas de ballet y cine argentino hasta ferias y caminatas nocturnas, la propuesta busca acercar el arte y el entretenimiento a distintos puntos de la provincia.

Gala del Ballet Estable

El Ballet Estable de Tucumán celebra su 66º aniversario con una gala especial en el Teatro San Martín. El programa conmemorativo incluye la presentación de la obra “Tango El día que me quieras”, con la participación del bailarín invitado Gastón Cabrera.

Cine y teatro

En el Teatro Orestes Caviglia, como parte del ciclo de cine argentino, se proyectará la película Los ojos de Van Gogh. Además, la sala será escenario de otras actividades artísticas y espectáculos durante el fin de semana.

Ferias y actividades al aire libre

En Tafí Viejo, la Feria Americana y de Emprendedores tendrá lugar en la Plaza Leccas, con propuestas locales y productos artesanales. También habrá caminatas nocturnas enmarcadas en el programa turístico-cultural de la provincia.

Cultura para todas las edades

Los Juegos Culturales Evita Tucumanos, que continúan en la provincia pese a su discontinuación a nivel nacional, ofrecerán actividades en disciplinas como canto, danza y artes visuales.

Cine al aire libre en San Pedro de Colalao

Como cierre destacado, en San Pedro de Colalao se presentará un video mapping que promete sorprender al público con una experiencia audiovisual inmersiva bajo las estrellas.