Gala del Ballet Estable
El Ballet Estable de Tucumán celebra su 66º aniversario con una gala especial en el Teatro San Martín. El programa conmemorativo incluye la presentación de la obra “Tango El día que me quieras”, con la participación del bailarín invitado Gastón Cabrera.
Cine y teatro
En el Teatro Orestes Caviglia, como parte del ciclo de cine argentino, se proyectará la película Los ojos de Van Gogh. Además, la sala será escenario de otras actividades artísticas y espectáculos durante el fin de semana.
Ferias y actividades al aire libre
En Tafí Viejo, la Feria Americana y de Emprendedores tendrá lugar en la Plaza Leccas, con propuestas locales y productos artesanales. También habrá caminatas nocturnas enmarcadas en el programa turístico-cultural de la provincia.
Cultura para todas las edades
Los Juegos Culturales Evita Tucumanos, que continúan en la provincia pese a su discontinuación a nivel nacional, ofrecerán actividades en disciplinas como canto, danza y artes visuales.
Cine al aire libre en San Pedro de Colalao
Como cierre destacado, en San Pedro de Colalao se presentará un video mapping que promete sorprender al público con una experiencia audiovisual inmersiva bajo las estrellas.