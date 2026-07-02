La China Suárez respondió a las versiones de separación con un video junto a Mauro Icardi La actriz compartió una historia de Instagram en la que recreó, junto al futbolista, un recordado comercial de su infancia. La publicación fue interpretada como una respuesta a los rumores de distanciamiento que habían trascendido en las últimas horas.

La China Suárez utilizó sus redes sociales para responder, sin emitir declaraciones, a las versiones que aseguraban que atravesaba una crisis con Mauro Icardi. La actriz publicó este jueves un video en sus historias de Instagram junto al delantero, en un gesto que muchos interpretaron como un desmentido a los rumores de separación.

En las imágenes, Icardi aparece frente al capó de la camioneta de la actriz recreando, de manera cómplice, un antiguo comercial de chicles que Suárez protagonizó durante su infancia para el mercado estadounidense. La publicación estuvo acompañada únicamente por un emoji de un león, un corazón rojo y la mención a la cuenta oficial del futbolista.

Horas antes, la propia actriz había compartido en sus historias el video original de aquel recordado aviso publicitario. Con ese antecedente reciente, la nueva publicación adquirió un significado especial para sus seguidores, quienes interpretaron que la pareja recreó deliberadamente la escena como una respuesta en clave a las versiones que circulaban en los medios y las redes sociales.

El video llegó pocas horas después de que Yanina Latorre afirmara en sus redes sociales que la pareja llevaba cuatro días distanciada y que la relación “no venía bien”. Sin hacer referencia directa a esos dichos, Suárez e Icardi optaron por responder con imágenes, dejando en evidencia una complicidad que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.