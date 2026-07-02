La China Suárez y Mauro Icardi estarían separados Yanina Latorre contó en SQP que la la actriz dejó el hogar de la pareja “hace cuatro días” e indicó que la razón serían los supuestos mensajes que el futbolista le envió a Ekaterina Ojeda.

La relación de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi atravesaría un tiempo de crisis. Es más, según Yanina Latorre, estarían separados. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América) dijo que fue la actriz quien tomó la decisión de abandonar la casa que compartía con el futbolista argentino.

Yanina comenzó el relato con un llamativo detalle: el dato de Mauro Icardi recorriendo un centro comercial de Nordelta únicamente con sus hijas.

“Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, dijo Yanina para abonar su teoría de ruptura.

“Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro. Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, siguió Latorre.

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“Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos. Sale a caminar”, agregó, con abundantes detalles, la conductora de SQP.

Según Yanina, la pelea habría comenzado tras el escándalo con Ekaterina Ojeda, una joven de 22 años con la que Icardi habría tenido un intercambio de mensajes. “Tuvieron una muy fuerte discusión –siguió Yanina–. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”.

Además, Icardi habría intentado conseguir el contacto de la joven a través de un intermediario: “El tema es que él le negaba todo. Era: «Bueno, la piba quiere cámara, quiere hablar». Ella le encuentra mensajes de Mauro. A partir de ahí la China agarra sus petates y se fue”.