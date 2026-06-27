La despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais y su revelación sobre el vínculo que los unió El actor expresó su dolor por la muerte de la periodista y conductora, que falleció este viernes a sus 54 años luego de que su auto fuera arrollado por un tren. Recordó momentos que compartieron juntos y contó que ambos mantuvieron una relación de pareja.

Gastón Pauls expresó su dolor por la muerte de Ernestina Pais, la periodista y conductora que falleció este viernes a sus 54 años luego de que su auto fuera arrollado por un tren. El actor le dedicó un extenso mensaje en redes sociales, donde recordó los momentos compartidos y reveló que fueron novios.

“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos y más. Club 69, Mercury Rev, tu casa a medio hacer, tu perro. Risas en mi casa de Warnes, el Obras y el Dorrego. Melero y ‘Nena mía’ escuchada infinitas veces. Osvaldo Silvina, Millión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly… Seguíamos riendo hasta que dolía”, escribió.

El texto, acompañado de fotos y capturas de conversaciones privadas, también aludió a un período de vulnerabilidad que Pais había hecho público. Un camino que comenzó con la pandemia, el cierre de su restaurante y una tristeza que fue tapando con alcohol.

“La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo”, escribió el actor.

Pauls también comentó cómo la recordará: “Seguiremos llamándote ERDNE. Así, con la R bien marcada”, en alusión al apodo que le pusieron junto a su hermano Nicolás. Y cerró: “Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje amada ERDNE”.

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De acuerdo con el parte policial, la conductora manejaba un Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario del Tren de la Costa en el partido bonaerense de San Isidro este viernes por la noche. Las primeras actuaciones indican que el automóvil avanzó con la barrera baja y fue arrollado por el tren, que impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

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