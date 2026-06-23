Flor Peña podría demandar a Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV Luego de la polémica que se genero a partir de la fake news sobre la salud de Jorge Messi y la desvinculación de la actriz, la ex conductora de El show de verano podría iniciar acciones legales contra su ex jefe.

Luego de la polémica generada por la fake news sobre la salud Jorge Messi –el padre de Lionel– en el programa El show de verano, que conducía Flor Peña, Nico Occhiato anunció la desvinculación de ese equipo de trabajo en Luzu TV, streaming que dirige.

Si bien Occhiato señaló que Peña había renunciado, medios porteños advierten que la actriz podría iniciar una demanda laboral contra el canal, con el patrocinio del abogado Fernando Burlando.

Respecto a su salida de Luzu, Flor dijo que fue al “pactado” con Occhiato, consigna el portal ciudad.com: “Acordamos algo que a él sirva y a mí también”. Pero el último lunes, los periodistas Luis Bremer, en Desayuno Americano, Ángel de Brito, en LAM, adelantaron las intenciones de Peña de “demandar” a su ex jefe.

“La desafectan primero verbalmente y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir: «La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí»”, consigna la versión de ambos periodistas.