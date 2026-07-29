La Joaqui y Luck Ra anunciaron su separación Tras instalarse el rumor de un quiebre entre los artistas, la cantante escribió un comunicado donde aseguró que no es “por falta de amor”

“La Joaqui” rompió el silencio y en medio de las especulaciones, escribió un comunicado donde confirmó que ya no está en pareja con Luck Ra. La cantante negó que sea por falta de amor y pidió respeto.

“Queremos comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, señaló y aseguró que “ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Luego de que se dijera que el músico no quería saber nada con las nenas de Joaquinha, la cantante aclaró que Facundo siempre amó a sus hijas, y que ellas también a él. Después se refirió a los motivos que desencadenaron que tomaran caminos separados.

“Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, agregó.

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La Joaqui también les agradeció a los fanáticos por el apoyo que siempre les brindaron durante la relación y ahora, con la separación confirmada. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales. Está siendo un duelo difícil para ambos”, cerró.