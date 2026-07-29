Mauro Icardi criticó a la Justicia Argentina tras la prohibición de salir del país El futbolista publicó un extenso descargo después de que la Justicia le impidiera abandonar la Argentina.

Mauro Icardi reapareció en sus redes sociales con un fuerte comunicado luego de que la Justicia determinara que no puede salir de la Argentina en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara por sus hijas.

A través de una historia de Instagram, el delantero cuestionó la resolución judicial y apuntó contra el accionar de los magistrados que intervienen en la causa.

“Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos“, escribió al comienzo de su descargo.

Luego, se refirió específicamente a la medida que le impide abandonar el país y puso en duda su fundamento legal. “Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión“, expresó.

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En otro tramo del mensaje, Icardi sostuvo que el conflicto debe resolverse en Italia. “Esta misma tarde hay una audiencia en Milán sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”, afirmó.

Además, remarcó que los pedidos realizados por la otra parte fueron presentados varios días después de los hechos denunciados y cuestionó la velocidad con la que, según él, avanzó el expediente.

“Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”, manifestó.

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Para cerrar, el futbolista aseguró que espera que el proceso continúe respetando las normas. “Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”, concluyó.

Por qué Mauro Icardi no puede irse de la Argentina

La Justicia determinó que Mauro Icardi no puede salir de la Argentina, en medio del escándalo familiar que enfrenta con Wanda Nara.

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El dato se conoció este miércoles al aire de La mañana con Moria (eltrece) por parte de Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática.

“Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden”, expresó la letrada.

Tal como explicó Rosenfeld, la medida tiene que ver con la negación de Icardi de firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan volver a Buenos Aires, ya que quedaron varadas en Italia luego del robo que sufrieron de su documentación en la casa de Milán.

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“Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario”, se detalla en el documento.