La Justicia falló a favor de Mauro Icardi en la causa por violencia infantil tras la denuncia de Wanda y Maxi López El futbolista hizo una publicación en sus historias de Instagram donde apuntó contra su expareja. "Lo único que espero es que no sigan usando a cinco menores porque el daño es irreparable", sostuvo.

La lucha judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo: la Justicia falló a favor del futbolista en la causa por violencia infantil contra uno de los hijos que la mediática tuvo con Maxi López. Tras conocerse la noticia, el rosarino escribió en redes sociales.

“El fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de mérito”, dijo la periodista Naiara Vecchio. Además, según leyó, el juez mencionó: “Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos”.

Más tarde, con una imagen de una “causa penal” archivada, Icardi aprovechó la oportunidad para volver a remarcar las “falsas denuncias” de parte de su ex pareja: “Me dicen que cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mi no!!! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

“¿Cuál será la próxima? Lo único que espero es que no sigan usando a cinco menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”, cerró.