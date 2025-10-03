Morena Rial reapareció en las redes tras su detención: “Les mando un beso” La hija de Jorge Rial le restó importancia a estar tras las rejas y aseguró que pronto empezará a subir contenido.

Morena Rial reapareció en redes sociales luego de su detención. La hija del periodista Jorge Rial escribió un agradecimiento para su abogado y adelantó que pronto volverá a estar presente en la virtualidad.

“¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con more!”, indicó la influencer. Acto seguido, dedicó unas palabras a quienes le dejan mensajes violentos. “A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”, apuntó.

Para cerrar, Rial le agradeció a quien la representa legalmente. “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”, dijo.

Vale mencionar que la influencer se encuentra en el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde quedará detenida luego de que se dictamine la revocatoria de su excarcelación al incumplir las medidas judiciales dictaminadas en la causa por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina.