La Justicia peritará el celular de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente El iPhone de la periodista y conductora fue secuestrado tras el siniestro y será sometido a una pericia para determinar si estaba en uso cuando cruzó las vías del Tren de la Costa. También analizarán el Honda City y aguardan los resultados de los estudios toxicológicos

La Justicia avanza con una serie de medidas para esclarecer la muerte de Ernestina Pais, quien fue embestida por una formación del Tren de la Costa en Martínez el viernes por la noche. Entre las diligencias más importantes figura el análisis del iPhone de la periodista y conductora, que fue hallado dentro de su Honda City tras el accidente.

De acuerdo a lo que precisó Infobae, el teléfono, secuestrado por la Policía Bonaerense, será sometido a una pericia para determinar si Pais lo estaba utilizando al momento de atravesar las vías, hecho ocurrido a las 19:24 del viernes.

En paralelo, la investigación quedó en manos de una nueva fiscal. Tras el velatorio de la conductora, María Paula Hertrig, quien encabezó las actuaciones durante las primeras 48 horas, traspasó el expediente a Carolina Asprella, a quien había reemplazado durante el turno del fin de semana.

La pericia sobre el iPhone se llevará a cabo en un laboratorio de la Procuración bonaerense y podría presentar dificultades, ya que algunos modelos ofrecen una alta resistencia al software forense. En ese contexto, la Justicia espera que algún familiar pueda aportar la clave de acceso al dispositivo.

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Durante las primeras horas de la investigación, Hertrig también ordenó la autopsia al cuerpo de la conductora, que determinó que la causa de muerte fue un fuerte traumatismo de cráneo. Además, dispuso una pericia accidentológica sobre el Honda City, vehículo que permanece en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro. Ese estudio buscará establecer, entre otros aspectos, si el auto sufrió alguna falla mecánica al momento de cruzar las vías.